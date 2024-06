Absuelven a hermano de Emma Coronel por fuga de ‘El Chapo’ Guzmán

Este martes 11 de junio, el hermano de Emma Coronel, Edgar Coronel Aispuro, fue absuelto de estar involucrado en la fuga de su cuñado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en 2015 del penal ‘El Altiplano’.

El fallo a favor de Edgar Corono corrió a cargo de la jueza segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte, debido a la diferencia entre los testimonios del acusado.

“El acusado en su declaración preparatoria de 20 de octubre de 2015 no reconoció el contenido de su declaración ministerial de 22 de agosto de 2015; si bien el solo hecho de que haya negado su participación en el ilícito atribuido no es un elemento probatorio suficiente de su inocencia (…) la Fiscalía Federal no aportó elementos probatorios suficientes, ni siquiera en grado de indicio, para ubicar al aquí enjuiciado en circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la partición del ilícito en estudio” se lee en la sentencia.