Matrimonio acampa en huerto para evitar que ganado devore sus cultivos en Comondú

A través de un video publicado en redes sociales, el ciudadano Eusebio Talamantes denunció que un ganadero de origen japonés lo amenazó con hacerle daño si se seguía quejándose de que su ganado se brincaba el cerco de una parcela para alimentarse de los cultivos que ahí se cosechan.

El propietario del huerto ubicado en el rancho “Las Parras” dentro de la delegación de Las Pocitas en Comondú, pidió el apoyo de las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y protejan el único sustento económico con el que cuenta don Eusebio y su esposa.

Varios ejemplares de vacas y becerros que son propiedad del residente nipón merodean el huerto para ingresar a la propiedad privada y devorarse las verduras y vegetales que se siembran y crecen en el lugar. Eusebio expuso la situación en el video de 2 minutos que fue compartido en la plataforma de Facebook.

“El problema es que el ganado anda haciendo daño acá en el rancho, en las milpas. Entonces yo le dije al delegado que ya le había avisado al japonés tres veces, se me puso rebelde, me contestó así amenazándome seriamente. Me decía que el se dedicaba a la compra y venta de ganado y que él podía tener el ganado donde el quisiera“.