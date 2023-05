Denuncian caso de suplantación de maestros en CETMAR 39

La docente Vanesa Guerra González, quien laboró en la institución educativa CETMAR 39 de San José del Cabo, denunció públicamente la suplantación de maestros y la falta de pago por parte de las autoridades educativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 3 en Baja California Sur.

Según declaraciones de la docente, el SNTE expresó al plantel educativo tener conocimiento de las anomalías internas y que había una suplantación de maestros, acción que se realizaba por “debajo del agua”. Además, afirmó que ella estaba suplantando a otro maestro, pero desconocía la situación y nunca se estableció un pago para ella.

Después de buscar respuesta sobre su situación laboral, el área de recursos humanos indicó que no existía información relacionada a la docente. Posteriormente, se le negó el pago correspondiente y se le trató de obligar a firmar un documento para recibir una cantidad menor a la que le correspondía. Finalmente, la docente fue despedida de manera injustificada al inicio del 2023.

“Realmente ellos no me quisieron pagar lo que me correspondía, prácticamente me trataron de obligar a firmar un documento, pero realmente yo no quise aceptarlo, y no pudieron obligar más que nada a que recibiera la cantidad de treinta y un mil pesos que, si no, ya nunca me iban a pagar nada, pero realmente eso no era lo que me tocaba. Yo solamente les solicité que se me explicara cuál era mi situación, después me vine dando cuenta que había una suplantación de maestros, no solamente yo; pero el problema era que yo no estaba enterada, que yo estaba como quien dice suplantando un maestro porque el otro maestro estuvo cobrando por mí las primeras quincenas y yo ni siquiera estaba enterada, pero realmente todo el personal del plantel sabía la situación”.