Pago de quinquenios no negociable: Paro magisterial en BCS continúa indefinidamente

El magisterio de Baja California Sur mantiene su postura firme de no concluir el paro de labores hasta que las autoridades estatales paguen el 100% de los quinquenios. Además, ha surgido una nueva solicitud de que el gobierno federal absorba esta prestación para evitar que los próximos gobiernos la utilicen de manera incorrecta.

El Movimiento Sindical Cabeño afirmó que, derivado de una votación realizada por la base, con la presencia de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como testigo y con los resultados en su poder, el 94% de los docentes no regresarán a sus labores educativas hasta que se cumpla en su totalidad el pliego petitorio. Este pliego, según el líder sindical en la región, el profesor Luis Miguel Ramírez Rivera, no es negociable.

“Muy molestos porque creemos que está prestación no es negociable, este derecho que tenemos no es negociable. Los compañeros estamos en completo acuerdo; más del 94% a nivel estatal, a través de las delegaciones votaron. El SNTE tiene la respuesta porque tiene las boletas en donde se registró la información de que estaba pidiendo la base a través de las delegaciones. Que el gobierno federal absorba está prestación a fin de que los gobernantes posteriores no quieran venir a quitarnos este logro y que quede ya como una prestación fija federalmente pagable”.