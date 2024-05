Presentan “Nuestra Agenda La Paz 2024” de la UNESCO

Este martes 7 de mayo se lanzó “Nuestra Agenda La Paz 2024” con el objetivo de involucrar a todos los habitantes del municipio de La Paz en una serie de actividades artísticas, deportivas, culturales y sociales que se encuentra dentro del programa de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

Al respecto, Germán Eduardo del Rosal, coordinador del programa, destacó la importancia de difundir estas acciones para fomentar la participación ciudadana en los eventos, lo que, según señalaron, contribuirá al desarrollo integral de la sociedad paceña.

“El difundir no solamente promueve la participación, sino que también genera el interés de otras comunidades que quizá no tienen acceso a estos mismos eventos que quizá otra comunidad donde no hay un evento específico que le interese pueda decir: Oye, me interesa que en mi comunidad haya un evento en particular que nunca ha habido”.