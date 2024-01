Acusan al Ayuntamiento de La Paz de retirar negocio de la vía pública de forma arbitraria

Una ciudadana denunció públicamente al Ayuntamiento de La Paz por haber retirado el negocio de su hermano, ubicado en la colonia Solidaridad, de manera arbitraria. Dijo que esto se realizó luego de que su hermano invirtiera en colocar piso de concreto y un área perimetrada para su local. De acuerdo con la publicación de redes sociales, contaban con los permisos para operar, pero presuntamente un familiar de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, reportó el puesto semifijo para beneficiar a otros negocios.

Al respecto, Carlos Rodríguez Malpica Nava, director de Movilidad y Espacio Público municipal, explicó que la obra que se realizó no contaba con los permisos para modificar un área pública y muchos menos una zona verde. Además de que la denuncia fue anónima a través de la App La Paz.

“En el caso de Movilidad y Espacio Público cae una denuncia a través de la aplicación. Los inspectores van y hacen una verificación porque efectivamente se están haciendo algunas obras. Nosotros no teníamos en ese momento registro de una solicitud para modificación de vía pública que sería el caso que aplique y efectivamente nos encontramos que están haciendo una limitación de espacio en lo que se consideraría un área verde parte de la vía pública”.

Puntualizó que procedieron a decirle al particular que no podía estar ahí, que tendría que retirarse, ya que no tenía autorización hacer esas obras. El retiro del puesto se llevó a cabo en conjunto con las direcciones de Comercio y de Servicios Públicos para despejar el área verde. Recalcó que de acuerdo con reglamentos, las zonas verdes no son espacios para colocar negocios fijos, ya que brindan una función primordial para la ciudad.

“Ya se encargó servicios públicos de demoler lo que no tendría que estar ahí. Hay que recordar que dentro de los límites constitucionales aparece el derecho a un medio ambiente saludable, las áreas verdes cumplen precisamente esa función de ser como los pulmones. Es importante que permanezca eso, también son áreas permeables que permite que el agua se filtre en esas zonas, lo que ayuda a reducir un poco el tema de las inundaciones en calles, por eso es importante que las áreas verdes permanezcan en la medida de lo posible libres”.

Expuso que esta es una situación que se da de manera frecuente en la ciudad de La Paz. Existen comerciantes con permisos de semifijos que alteran o bloquean la vía pública y zonas verdes.

“No tengo una cifra actualmente, pero estamos hablando de aproximadamente 50 casos que hemos tratado el año pasado, los más drásticos. Ha habido casos en los que hemos llegado a los puestos, ya abandonados, por ejemplo el que estaba frente a J. Mujica frente a una escuela, que era uno de madera, ahí fue un tema de seguridad porque está frente a una escuela y lo andaban usando de baño, fue un tema de riesgo para los menores que circulan por ahí entonces ese se pasó a demoler”.

Añadió que en el caso de que haya una modificación de vía pública, las multas llegan hasta mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a 103 mil 109.87 pesos mexicanos.

