¿Y México? Adele anuncia conciertos en Europa y se desatan los memes

La tarde del martes 30 de enero, la cantante británica Adele encendió las alertas entre sus fanáticos al publicar un video con una fecha oculta. Inmediatamente, se comenzó a especular sobre una nueva gira en América Latina, en específico en México.

Sin embargo, este miércoles, último día de enero, los fanáticos mexicanos recibieron una sorpresa, pero no por alguno bueno. Y es que la artista sí anunció conciertos, pero en Múnich, Alemania.

So a few months ago I got a call about a summer run of shows. I’ve been content as anything with my shows in London’s Hyde Park and my residency in Vegas, so I hadn’t had any other plans. pic.twitter.com/ouZiMCGmni

— Adele (@Adele) January 31, 2024