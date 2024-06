Adele interrumpe concierto para defender a la comunidad LGBT

Fans de Adele aplaudieron el gesto que tuvo durante su concierto en Las Vegas, luego de que uno de los asistentes al espectáculo hiciera un comentario en contra de la comunidad LGBT, por lo que la cantante no dudó ni un segundo en detener su show y mostrar su molestia.

La noche del sábado 1 de junio, la cantante británica ofreció su show “Weekends with Adele”, como parte de su residencia en Las Vegas, por lo que alrededor de 4 mil 296 de personas se dieron cita en The Colosseum, en el Caesars Palace.

Adele interpretó algunos de sus grandes éxitos como “Hello”, “Easy on me”, “Someone like you” y “Rolling in the deep”.

Durante su actuación, escuchó como uno de sus fanáticos pronunciaba la frase “proud sucks” (“el orgullo apesta”, haciendo alusión al orgullo LGBT, situación que motivó a la cantante a detener su actuación para confrontar, desde el escenario, a su seguidor.

Esto dijo la cantante:

Inmediatamente, Adele recibió la aprobación de su público que se adueñó del recinto con una ovación y un grito de euforia colectivo, que conoce bien la postura ideológica de la británica, pues en más de una ocasión ha refrendado su apoyo y solidaridad a la comunidad, a la que se siente muy cercana.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024