¡Pesadilla a bordo! Chófer agrede a Adriana Fonseca en CDMX (VIDEO)

Adriana Fonseca, reconocida actriz mexicana, protagonizó un desagradable momento cuando viajaba como pasajera de un taxi por aplicación en la Ciudad de México, hecho que provocó que su nombre acaparara las tendencias en redes sociales.

Según reportó la misma famosa a través de una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram, el conductor del vehículo comenzó a agredirla de forma verbal, además de que mantuvo una actitud inapropiada durante todo el viaje.

Los primeros segundos de las imágenes, retratan a la intérprete de telenovelas preocupada y al borde del llanto, pues denunciaba de forma pública que el chófer “casi chocaba” motivo por el que se mostró bastante intranquila y realizando una llamada, presuntamente, al servicio de la compañía que contrató:

“No sé qué hacer, maneja espantoso, casi choca. Amigos, no sé qué hacer. Acabo de colgar con ustedes y vengo con un señor que está loco. Estoy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante y ya casi chocando. Cuando le dije que le bajara me dijo que bajara mi pie de un lugar, trae el carro asqueroso con vasos, viene gritando, dice que soy racista, le dije que soy Adriana Fonseca (…)”, comentó entre lágrimas.