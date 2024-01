Coparmex Los Cabos: Salario mínimo debe superar inflación, pero con estabilidad económica

A nueve meses de que concluya la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, se prevé que el presidente enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma constitucional orientadas a mejorar los salarios y las pensiones. Según López Obrador, su objetivo es lograr un incremento anual en el salario mínimo, superando incluso la tasa de inflación.

En relación con este tema, la presidenta del Centro Empresarial Coparmex Los Cabos subrayó la importancia de contar con una economía estable antes de considerar aumentos salariales. Hizo hincapié en que los salarios provienen del sector empresarial y no del gobierno.

“Lo que esperamos es que sea consistente con una viabilidad a largo plazo, no podemos tener semi soluciones que en realidad al final de todas maneras no pueda ser soportada por una economía que no genere en ingresos lo que pretende en gastos. No olvidemos que el salario no sale del gobierno, sale del sector empresarial. Necesitamos crear un estado de derecho confiable para que económicamente se generen las condiciones para poder contar con un importante poder adquisitivo para los trabajadores”.