Automovilistas y comerciantes: afectados por la remodelación de Pino Pallas

Ya pasaron más de 100 días desde que se inició la reconstrucción de uno de los carriles del bulevar de Pino Pallas. Desde hace semanas que se había anunciado su reapertura, pero la aparición de 7 fisuras en diferentes tramos del pavimento acabó con las esperanzas de los miles de usuarios que circulan diariamente por la vialidad.

Mientras que la empresa constructora se hace responsable de las fallas estructurales que se presentaron, al respecto la alcaldesa de la Paz, Milena Quiroga, dijo que el bulevar Pino Pallas debió de quedar en óptimas condiciones, aunque esto represente más tiempo de lo que se tenía previsto. Agregó que son lamentables las afectaciones tanto para los comerciantes como para las personas que transitan en la zona.

“Yo la verdad les dije que el tiempo que sea necesario, pero necesitamos que esto quede bien porque son esos son vicios ocultos de un contrato, entra dentro las garantías por vicios ocultos la reparación de la misma. Van avanzados con esto y yo me comprometo con los comerciantes, en abrir lo más pronto posible”.

Aunque las autoridades municipales piden paciencia y comprensión, los ciudadanos, sobre todo los automovilistas y comerciantes, se encuentran desesperados por no ver la obra concluida.

Por una parte, los comerciantes dijeron que sus ventas han bajado hasta un 40%, que los días como los fines de semana cuando se presentaba mayor afluencia de personas, las plazas se encuentran solas. Las razones son desde que los clientes prefieren no rodear para ingresar a sus negocios o porque los estacionamientos no son suficientes. Así lo declararon.

“Muchísimo, baja mucho la venta, la gente, obviamente, cruza aquí porque es la única entrada que tenemos, es acá en la Ley y cruzar hasta acá, si es un caos vial y es muy complicado[…]Si yo estoy aquí desde las 10 hasta las 7 y sí se nota, por ejemplo ahorita en la mañana nada está uno o dos personas que llegan y en la tarde hay un poquito más de movimiento, pero sí, casi todo el día sí, sí se ha complicado mucho desde que cerraron”.

“Como está la calle cerrada la gente no tiene donde estacionarse de cruzarse en la calle entonces, pues no viene gente, simplemente han bajado nuestras ventas[…]el problema es que los muchachos terminan renunciando por lo mismo que se enfadan, que no están recibiendo propinas, porque somos este tipo de negocios”.