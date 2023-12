Akasha, novia de Alemán, lo expone por maltrato

La novia de Alemán, Akasha, recientemente denunció al rapero en sus redes sociales por haberla agredido física y verbalmente. A través de una serie de audios, fotos y videos, la uruguaya mostró a sus seguidores las presuntas pruebas de los ataques que el cantante le propinó.

En sus historias de Instagram, la modelo publicó unas capturas de conversaciones donde el cabeño le pide que se vean. Posteriormente, compartió imágenes de moretones en su cuerpo acompañadas del mensaje “detalles que enamoran”. Las fotos revelan una mano roja y hinchada, uñas ensangrentadas y piernas amoratadas.

Akasha también compartió un audio de una discusión en la que se muestra temerosa y el rapero la amenaza. En la grabación, el rapero hace comentarios ofensivos y utiliza un tono amenazador, mientras se escuchan golpes como si fueran cachetadas.

“A mí nadie me va a dejar por una verga”, se escucha al rapero gritarle.

“Me estás aterrando horrible, me quiero bajar ya, wey. Ya me quiero bajar. Vamos a chocar”, le dice ella.

“Tú dijiste ‘verga millonaria’, yo no lo dije”, le dice él.

“Ya me quiero bajar, ya quiero que pares, wey. Ya me estás dando miedo”, responde ella.

Aunque posteriormente, la uruguaya eliminó sus historias, sus seguidores lograron guardar las pruebas y compartirlas en X, antes Twitter, donde la reacción de los usuarios fue bastante intensa.

Rápidamente, dicha red social se llenó de comentarios de repudio hacia el rapero, tachándolo de ser un agresor de mujeres. Asimismo, hubo expresiones de apoyo hacia Akasha.

Incluso, algunos usuarios manifestaron su indignación y sorpresa, mientras que otros instaron a presentar una denuncia penal contra el rapero por estos actos de violencia. En su mayoría, los comentarios sugirieron que la eliminación de las publicaciones por parte de ella podría deberse a amenazas por parte del rapero, lo que generó aún más preocupación entre los seguidores.

“Ta fuerte la última historia que subió”, “Qué mal pedo :/ ya borraron todo”, “Ojalá sí lo denuncie, ese güey es una lacra ya lo confirmamos”, “Weey qué pedo, pobre Akasha :c alch no me extraña nada de eso, pinche alemán se veía inestable, esos ataques de ira y psicosis son graves, ojalá esté bien ella”, son algunos comentarios que se pueden leer de los usuarios.