Sin señalamientos adecuados dejan drenaje abierto en colonia Los Olivos en La Paz

Habitantes de la colonia Los Olivos reportaron a través de una denuncia ciudadana la presencia de una alcantarilla abierta en medio del cruce de calles Navarro Rubio y Durango, obstruyendo el paso vehicular y sin señalización por parte del Organismo Operativo Municipal del Sistema de Agua Potable y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz.

A lo que los vecinos decidieron colocar una pila de tres neumáticos junto con una tela roja a manera de advertencia para los automovilistas que circulan por la zona y así evitar accidentes.

De acuerdo con los residentes de la zona, como Carlos Villarino, ésta lleva abierta ya varios días, representando un peligro para los conductores y peatones que transitan por la zona. En un intento por evitar accidentes, algunos vecinos decidieron colocar neumáticos alrededor del hoyo para hacerlo más visible.

“No sé cuánto tiempo lleva, pero ya tiene rato, es un peligro por lo que se ve. Antes no estaban las llantas. Entonces mi opinión es que tienen que arreglarlo lo más rápido posible porque es una avenida muy concurrida a pesar de que está medio escondida pero sí es muy concurrida”.

Sin embargo, esta medida improvisada no ha sido suficiente para evitar incidentes. Se han registrado algunos daños a vehículos que han caído en la alcantarilla, de hasta 5 mil pesos de gastos en reparaciones, además del riesgo constante de que los ciudadanos sufran lesiones al caer en ella. Así lo comentó Damián Beltrán.

“Opinó que está mal, el hecho de que estén así las calles en esas condiciones habla de la mala administración que tienen con los recursos que generan de los impuestos que pagamos en tránsito, por ejemplo con el emplacado las revistas etcétera, que se supone que se usan para la reparación de las calles y que estén en buenas condiciones y realmente no es así. La mayoría de las calles aún están con muchos problemas, como los que están en esta área”.

Uno de los residentes de manera anónima exige a OOMSAPAS que atienda de manera inmediata la situación y repare la alcantarilla a la brevedad posible. Señala que la negligencia del organismo ha generado molestias y riesgos para la comunidad.

“Acaba de abrir SAPA un hueco y tampoco lo arreglan, hacen zanjas y nunca arreglan. A mí se me acaba de fregar el carro también por unos hoyos que agarré en donde hacen una zanja por las construcciones, que no los tapan y no los obliga el gobierno, tuve que pagar por la reparación 7 mil pesos”.