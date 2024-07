Alcaraz vence en su debut en Wimbledon a Mark Lajal

Carlos Alcaraz arrancó su defensa del título en Wimbledon con una trabajada victoria sobre el estonio Mark Lajal, al que batió por 7-6 (7/3), 7-5 y 6-2, este lunes en la apertura de la Pista Central.

Como manda la tradición, el campeón saliente del cuadro masculino tuvo el privilegio de estrenar la hierba de la pista principal. Alcaraz (3º ATP) tuvo que ponerse las pilas ante un rival de su misma edad, 21 años, pero que ocupa el puesto 269º de la clasificación mundial.

Finalmente se impuso en 2 horas y 22 minutos.

“Cuando camino por aquí se me pone la piel de gallina. Ojalá pueda jugar al mismo nivel que el año pasado, tengo recuerdos espectaculares aquí y es un gran sentimiento. Pero es un torneo completamente diferente y tengo que concentrarme en mi juego”, añadió.

“The most beautiful court that I’ve played on”@carlosalcaraz on his love for Centre Court and why it still makes him nervous 💚#Wimbledon pic.twitter.com/KUP0AxD1Og

