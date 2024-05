Alejandra Guzmán deshereda a su sobrino Apolo porque dice que no es hijo de su hermano

Aunque el juicio que enfrentan Luis Enrique Guzmán y su ex pareja, Mayela Laguna, por la paternidad del pequeño Apolo, aún no ha llegado a una resolución definitiva, Alejandra Guzmán ha tomado una decisión radical, al optar por desheredar al menor, asegurando que no es su sobrino.

La situación se vuelve aún más complicada al recordar que a finales de 2023, Alejandra había designado a Apolo como su heredero. Sin embargo, recientemente, la cantante, quien también era madrina del niño, decidió eliminarlo de su testamento, argumentando que el menor no pertenece a su familia. Aún así, asegura que sigue queriendo mucho al niño.

“Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atracción para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir. Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón”, declaró Alejandra.