Alfredo Adame reta a Poncho De Nigris a pelear por defender a Wendy Guevara

Alfredo Adame arremetió contra Poncho de Nigris por defender a Wendy Guevara de los comentarios ofensivos y transfóbicos que realizó el actor recientemente hacia la influencer, en los que criticó su aspecto físico.

Desde que ambos creadores de contenido participaron en La Casa de los Famosos de Televisa y Univisión, forjaron una amistad que continúa hasta hoy. Incluso, De Nigris ha expresado abiertamente el afecto y respeto que siente por la influencer, a quien considera como una de sus amigas más cercanas.

Precisamente, después de que Adame se expresara mal de Guevara, el modelo le pidió al polémico presentador que evitara ser irrespetuoso con las mujeres, en especial con su amiga.

“Yo no estoy en contra de ti, no estoy en contra de nadie, pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy de su aspecto físico”, mencionó Poncho en un live.

No obstante, también lo instó a tener un encuentro cara a cara con la integrante de Las Perdidas, siempre y cuando él sea el mediador, recalcando que Wendy lo pondría en su lugar.

“Creo que debe haber un encare y yo me hago cargo de eso, si me lo permites, Alfredo. Yo siendo mediador, quiero un encare con Wendy y te aseguro que te va a poner en tu madre. Y va a ser algo muy oscuro en tu carrera, que termino hace mucho”, dijo De Nigris.

Como era de esperarse, Adame no se quedó callado y atacó a Poncho, calificándolo como un “padrotillo de quinta” y un “huevón” que vive del medio sin tener talento. Por si fuera poco, también lo señaló de intentar limpiar su imagen al defender a Wendy. Incluso, aseguró no tenerles miedo y estar dispuesto a enfrentarse a ambos.

“A Wendy Guevara y a este pendej* de Poncho de Nigris les reviento su p*ta madre de tres ching*daz*s a los dos. Para que no ande diciendo pend*jad*s y para que no ande diciendo nada. Si quiere quedar bien con el tipo este y si quiere lavarse la imagen porque mala imagen tiene él, no yo”, respondió Adame.