Alicia Keys de visita en Baja California Sur

A través de su cuenta de Instagram, Alicia Augello Cook, conocida artísticamente en el mundo de la música como Alicia Keys, estuvo de visita en el estado sudcaliforniano este fin de semana. Específicamente en el Rancho Ecológico Sol de Mayo, en la zona norte del municipio de Los Cabos.

Sin duda, el municipio de Los Cabos continúa siendo un atractivo para artistas y famosos de todo tipo. La cantante de “Empire State Of Mind” posteó en sus redes sociales fotografías en las cuales se le puede ver acompañada de su esposo Swizz Beatz en la icónica cascada del Cañón de la Zorra, una segunda foto con un tierno beso de amor y otra más tomando el sol sobre las formaciones rocosas de dicho atractivo turístico.

Finalmente, en su publicación posteó la siguiente frase:

Surrounding myself with things that are good for me!! Mantra of my lifetime @keyssoulcare✨💜 pic.twitter.com/qGDSo3GDAj

— Alicia Keys (@aliciakeys) January 13, 2024