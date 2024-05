Alicia Villarreal preocupa a sus fans por su aspecto irreconocible

Alicia Villarreal ha generado preocupación entre sus fanáticos después de que un video suyo se viralizara, provocando numerosos comentarios sobre su apariencia física.

En el video, compartido en la cuenta de Instagram La Vale Show, se observa a la cantante de regional mexicano durante una entrevista para un podcast, donde habla sobre su carrera musical, la elección de “Ojo por ojo” como primer sencillo de su nuevo álbum y expresa su agradecimiento a sus fans por el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria.

“Sigo teniendo conexión con el público y ahora con las redes sociales me hacen la vida muy feliz”, comentó Villarreal.

Sin embargo, lejos de hablar sobre su carrera, los usuarios se enfocaron en su apariencia física, asegurando que luce “irreconocible” y “enferma”, cuestionando el motivo detrás de su aspecto. Algunos expresaron preocupación por su estado de salud, mientras que otros criticaron su apariencia natural y la compararon con otras artistas que han recurrido a la cirugía estética.

“¿Qué le pasó? Apenas tiene 52 años, cinco menos que yo y se ve muy acabada”, “Entre más se operan, peor quedan cuando se ponen viejitas”, “Mi Alicia no es tan grande para verse tan grande de edad, ojalá no esté pasando por una enfermedad”, “¿Se inyectó en el rostro o es mi imaginación?”, comentaron algunas personas.

Otros comentarios defendieron el derecho de la artista a envejecer con naturalidad y criticaron la cultura de la belleza imperante en la sociedad.

“Estamos tan acostumbrados a ver gente operada que cuando vemos a alguien envejecer con dignidad y naturalmente nos parece extraño. ¡Cómo vamos cambiando como sociedad!”, comentó otro usuario.

“Disculpen, no me gusta juzgar, pero para la edad que tiene creo que se ve muy mayor a como la recuerdo. ¿Qué pasó con su piel? Sé que todos llegaremos, pero no creo que a su edad tenga que verse así”, expresó un tercer usuario.