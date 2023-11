Gran derrama económica a restaurantes dejará la Baja 1000: Canirac

La Baja 1000 ya inició esta semana y muchas personas están entusiasmadas por este evento, de igual manera lo están todos los restaurantes en el municipio de La Paz que venderán sus productos en gran parte de la extensión del malecón a todos los aficionados del Off Road.

Al respecto, Julia Lorena Hinojosa Oliva, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), comentó que en las reuniones previas con Gobierno del Estado, Ayuntamiento de La Paz, la Cámara Nacional de Comercio e Industria de La Paz (CANACO) y comerciantes del centro ya se organizaron en cómo podrán establecer su negocio en el evento.

“Quienes queramos ir a participar y que no estemos ubicados en esa zona privilegiada del malecón, podremos hacerlo siempre y cuando estemos al corriente de nuestra documentación legal que nos acredita como un negocio formal, tener pagado todos los requisitos que nos piden como negocios formales del 2023 ante el municipio y esta reunión las hemos tenido con las autoridades del gobierno del estado, del gobierno del municipio, CANIRAC, CANACO La Paz y los comerciantes del centro de nuestra ciudad capital”.

Agregó que no invadirán el espacio de los locales fijos frente al malecón, puesto que se colocarán en la banqueta cerca del mar los días martes y miércoles, en cuanto al jueves se retirarían según instrucción de Protección Civil.

“Hemos tenido muchas reuniones previas con las autoridades del gobierno de Estado y del gobierno municipal de La Paz para que podamos sacar el mayor provecho a este evento y que haya un beneficio para todos, el compromiso principal es que no se les van a poner a comercios foráneos obstruyéndoles a los locales establecidos en todo el malecón”.

Puntualizó que muchas familias sudcalifornianas podrán ser beneficiadas con esta derrama económica que deja la Baja 1000, según sus palabras, el sector restaurantero compra mucho al comercio local, conformando una cadena de productividad muy amplia, donde carnicerías, pescaderías, mercados de abasto, tortillerías, panaderías entre otras obtendrán grandes ganancias.

“Esperemos que sea muy bueno para todos, no tenemos ahorita números todavía de a cuánto está ascendiendo nuestra inversión y cuánto vamos a poder recuperar, pero sin duda alguna no tenemos duda que va a ser una derrama económica muy buena para todos los compañeros ubicados ahí que tienen sus restaurantes, sus cafeterías, sus bares, los hoteles, etc.

Nosotros vamos a estar ubicados y la población en general yo les comento, si un mesero por poner un ejemplo, le va muy bien con las propinas, su familia va a recibir esos recursos y va a poder ir a comprar zapatos, la mamá tal vez al salón de belleza, a comprarse ropa y está derrama económica, si bien es cierto que cae en una zona del malecón costero, se permea hacia el resto de la población”.