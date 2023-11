“No merece estar en esta liga” afirma Jorge Cruz, sobre el arquero Luis Payán

“Mientras unos sueñan con hacer goles, otros anhelan detenerlos”. Esa es una frase que describe perfectamente la sacrificada carrera de un portero que no recibe los mismos reflectores que un delantero, sin embargo, su labor en cancha es igual de importante, tal y como lo hace Luis López Payán, guardameta de Los Cabos United, quien sin saber mucho de él, en un principio, hoy en día es un ídolo para los aficionados cabeños.

El cancerbero culichi se ha ganado el respeto de todos a base de acrobáticas atajadas y de jugar el 100% de minutos posibles en esta Liga Premier; sus compañeros de equipo han manifestado, en más de una ocasión, la admiración que sienten por su trabajo y el capitán de la plantilla, Jorge Cruz, declaró sobre el tema y confesó que su nivel está para ligas de mayor nivel.

“La verdad es que es indiscutible; la presencia de Luis es admirable. Es un arquero increíble, es un jugador que impone dentro y fuera de la cancha y tiene mucha personalidad”.

“Para mí, es un alivio contar con un jugador así porque aparte de los partidos, entrenando es un profesional en todo el sentido de la palabra, es un crack y yo lo he hablado con él, se lo he dicho, lo admiro y aparte le tengo un aprecio muy lindo, es muy buena persona y la verdad que es un jugador que bancamos todos, todo el grupo lo banca a muerte y lo apoyamos siempre; el cuerpo técnico también y para nosotros es un alivio tener un portero con esa capacidad y la verdad es que no merece estar en esta liga, él tiene que irse y buscar algo más y no dudo que le van a sobrar ofertas para irse”.