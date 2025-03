“La educación no es un favor, es un derecho”: alumnos del ITES Los Cabos protestan

Ante la falta de docentes, problemas de infraestructura y constantes cambios en los horarios de clase, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITES) Los Cabos realizaron una manifestación en la glorieta de Fonatur y luego marcharon por la carretera transpeninsular.

Bajo la consigna “La educación no es un favor, es un derecho”, alrededor de 50 alumnos de distintas carreras protestaron contra las decisiones académicas tomadas por la dirección del ITES sin su consentimiento. Guadalupe Hernández, estudiante del tecnológico, denunció que a quienes han expresado su inconformidad se les ha sugerido que mejor den de baja sus materias.

“La principal razón de la manifestación fue la falta de docentes, principalmente en la carretera de arquitectura. Cuando se inició el semestre se registró una deficiencia total, el problema no solo es este semestre, si no también de años anteriores. Otro problema que tenemos es que metieron a otras personas de otro salón sin su permiso o aclarar algo. Los directivos del ITES comenzaron a meternos maestros de lleno, pero con los cambios de horarios que ellos pusieron, nos indicaron que diéramos de baja las materias si es que no nos convenía el horario”.

Mateo González, otro estudiante afectado, señaló que tras tres semanas de paro del sindicato del ITES Los Cabos, algunos docentes les han informado que desconocen cuándo se reanudarán las clases y les han sugerido que estudien por su cuenta. Ante esta incertidumbre, los alumnos exigen el reembolso del pago de su semestre.

“Iniciamos sin baños, no teníamos maestros. Lo único que nos resolvieron fue que querían que tomáramos las materias en vacaciones. Nosotros pagamos las materias en tiempo y forma e incluso nos dijeron que nos atrasamos un semestre y tomaríamos las materias el siguiente semestre. Esto no nos parece justo, mandamos varias cartas para poder tener profesores; no podíamos estar así. Nos empezaron a amenazar de que si no nos iban a dar trabajo, que éramos una vergüenza para nosotros mismos si nos manifestamos.Esta tercera semana de paro nos dieron aviso de que ya podemos ser autodidactas y que podíamos nosotros solos buscar nuestros temas. No nos parece justo, en todo caso, que nos regresen el dinero”.

Hasta el momento, la dirección del ITES Los Cabos no ha emitido una postura sobre las problemáticas que denuncian los alumnos. Por su parte, el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del ITES Los Cabos (SUPDAITES) aclaró que el paro laboral no está relacionado con la situación que enfrentan los estudiantes dentro del tecnológico.

