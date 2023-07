Amenazas e intimidación en playa Pelícanos: un negocio redondo de vendedores informales

En Cabo San Lucas, lo que debería ser una experiencia placentera en la playa se convierte en una situación desagradable debido a la presencia de cuatro hombres que han tomado el control de la playa Pelícanos. Estos individuos han establecido un negocio informal en colaboración con prestadores de servicios turísticos, ofreciendo alimentos, bebidas y servicios de sombrillas y generando un ambiente de intimidación.

A CPS Noticias llegó una denuncia de parte de un turista nacional quien asegura haber sido intimidado por supuestos prestadores de servicios en la playa. Según el testimonio durante una visita al Arco de Cabo San Lucas el pasado lunes 17 de julio, a los viajeros se le permitió bajar a la playa Pelícanos por un par de horas. Durante ese tiempo, fue abordado por comerciantes de la playa.

“Una vez que iba bajando de la embarcación después del recorrido al arco de Cabo San Lucas decidí tomar mi sombrilla, a lo que un tipo se acercó y me dijo que no la podía bajar al preguntarle por qué me decía que no, que no, estaba permitido bajar sombrillas e inclusive le dije que quién lo decía, y él comentó que lo decía la maña posteriormente yo decidí hacer caso omiso me di la vuelta hacia la playa y este sujeto continuó, discutiendo con el prestador de servicios de la lancha indicándole que si él ya sabía que no se tenían que bajar sombrillas porque lo hacía, esto fue lo que sucedió el lunes por la mañana en la playa pelícanos en Cabo San Lucas”. Declaró un usuario de playa