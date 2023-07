Sin luz por más de 12 horas en colonia 8 de octubre en La Paz

Sin refrigeración para conservar los medicamentos y con el riesgo de que niños pequeños se deshidraten; así se vive en la colonia 8 de octubre en el municipio de La Paz, otra más que se suma a las zonas afectadas por los apagones eléctricos desde la noche del pasado 18 de julio.

Una vecina, quien nos comenta que lleva 30 años en su vivienda, asegura que en varias ocasiones se han visto ante estas afectaciones. Sin embargo, no es posible seguir permitiendo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ignore esta situación:

Ella, detalla que tiene que prepararse comprando hielo y guardarlo en una hielera pequeña, para intentar conservar los medicamentos de su hijo, ya que padece de una enfermedad que le es imprescindible tener a la mano sus fármacos, pero puede dañarse si la situación eléctrica actual continúa:

“Le hablé a mi hermana desde México, ella hizo un reporte, me dieron el número de reporte y no han venido. Tengo insulina en el refrigerador porque mi hijo es diabético, entonces por eso me urge la luz. Cada botellita cuesta alrededor de mil pesos, ahorita tengo cuatro”. Anónimo