AMLO habla sobre jóvenes en Lagos de Moreno: “fueron posiblemente asesinados”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reavivó la polémica del pasado miércoles, donde lo acusaron de no querer hablar sobre la desaparición de los cinco jóvenes originarios de Lagos de Moreno.

Al inicio de su mañanera de hoy viernes, el mandatario cargó nuevamente contra los medios de comunicación, que fueron “capaces” de inventar que se había burlado de este trágico suceso.

Y durante su pequeño discurso, señaló que los cinco chicos que desaparecieron el viernes 11 de agosto, habrían sido asesinados, esto con base a las investigaciones que ha realizado la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“Hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan de los jóvenes de los Altos de Jalisco que fueron secuestrados, y posiblemente asesinado, que yo me burlé”

“Hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan de los jóvenes de los Altos de Jalisco que fueron secuestrados, y posiblemente asesinado, que yo me burlé”, expresó al tratar de ejemplificar cómo algunos comunicadores mienten.

¿Qué dijo AMLO sobre los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno?

El pasado miércoles, al finalizar su conferencia de prensa, López Obrador se despedía de los reporteros que estaban en Palacio Nacional, cuando estos comenzaron a gritar palabras como “Jalisco” y “Lagos de Moreno”, en referencia a que hablara del tema.

AMLO solo atinó a decir que se fueran a desayunar, e incluso contó un chiste, lo que le generó una ola masiva de críticas en redes sociales, pues lo acusaron de burlarse de lo ocurrido con los jóvenes.

Al día siguiente, el mandatario aclaró la situación, y aseguró que no escuchó las preguntas de los reporteros, y criticó, nuevamente, a los medios por ser “perversos” e inventar tal noticia.

“Yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de las desgracias, nunca lo he hecho”, afirmó.