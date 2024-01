AMLO rechaza dar indulto a Mario Aburto: “No voy a dar carpetazo a un asunto así”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió este martes 30 de enero a la petición que hizo Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial del mismo nombre, y que fue asesinado hace casi 30 años, para que perdonara al asesino confeso, Mario Aburto.

Ante medios de comunicación en Palacio Nacional, López Obrador fue enfático al decir que no podía entregar el indulto a Aburto, porque se trata de un asunto de “estado”.

“No puedo hacerlo, sé que ya no quiere, ni sus familiares saber nada de esto, que fue horrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, que a lo que a mí corresponde, que no se deje de investigar. Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así”, afirmó el mandatario.

Además, aclaró que no tienen ninguna intención de utilizar este caso “tan lamentable” con fines políticos, pero cree importante que no haya impunidad por un crimen que marcó la historia de México.

AMLO habla sobre segundo tirador en caso Colosio

El mandatario mexicano reaccionó ante la revelación que hizo la Fiscalía General de la República, sobre un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.

“Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario (…) Sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador y se le identificó o cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada”, recordó.

La FGR señala que Jesús Alberto Chávez Hernández, juez de Distrito de Proceso Penales Federales, fue parcial al quebrantar los principios de valoración y análisis de las pruebas presentadas, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial.