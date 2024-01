FGR afirma la existencia de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio

Fiscalía General de la República (FGR) habla de segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la dependencia señaló lo anterior mediante un comunicado de prensa en la que afirma que hubo otra persona que disparó en contra de quien fuera candidato a presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocurrido hace casi 30 años, el 23 de marzo de 1994 en la ciudad de Tijuana Baja California.

El texto de la FGR señala que el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad al quebrantar los principios de valoración y análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial. Este individuo fue liberado en un evidente acto de encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, Subdirector Operativo del CISEN.

Las pruebas presentadas por la FGR contra Jorge Antonio “S” demuestran su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Análisis de sangre realizados en la ropa del acusado revelaron el tipo de sangre de la víctima. Además, la FGR habla de segundo tirador, debido a que pruebas de rodizonato indican que el acusado disparó un arma durante ese lapso.

Testimonios recabados también señalan al acusado en el lugar de los hechos al momento de los disparos, del cual huyó. Este individuo fue detenido cuando traía consigo ropa manchada con la sangre de la víctima.

La FGR habla de un segundo tirador, al indicar que un video que registró el primer disparo estaba dirigido hacia el primer tirador y no hacia el segundo, quien se encontraba en un ángulo diferente y, por lo tanto, no fue captado en el material visual, cosa que el juez aprovechó para no usarlo como prueba en contra del segundo hombre. No existe evidencia visual que respalde la presencia del segundo tirador en el lugar del crimen.

A pesar de las dificultades para procurar justicia, la FGR asegura que apelará la decisión del juez, confiando en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho dada la trascendencia de este caso.