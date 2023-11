Amlovers dan bienvenida al presidente en La Paz

La Paz.- En el municipio de La Paz, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido en su mayoría por simpatizantes que comentaron sentirse felices por su presencia, muchos de ellos con cartas y pancartas en agradecimiento por su mandato a las afueras de la Arena de La Paz.

“Estamos contentas de que viene seguido para acá, se me hacía a mí que viene más seguido que cualquier otro y eso es bueno tener la oportunidad, si nos da el señor la oportunidad, de que nos acerquemos y le demos algún escrito, sí he visto que mucha gente le da y él recibe. Primero agradecer que venga a nuestro estado de nuevo y es un escrito para trabajo para uno de mis hijos.”

“Mucha alegría me da gusto, de hecho yo tengo varios documentos aquí donde yo lo he apoyado desde que él inició en un principio, siempre lo he estado apoyando y la verdad mis respetos para él y venimos aquí a darle la bienvenida.”