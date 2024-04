Viven entre montañas de basura por falta de servicios públicos en La Paz

Servicios Públicos Municipales ha brillado por su ausencia en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en La Paz. Desde antes del periodo vacacional de Semana Santa, los equipos de recolección de basura han dejado de realizar sus recorridos en este espacio habitacional, provocando que se acumulen montañas de desechos de distintos materiales dentro y fuera de los domicilios.

Además de dar un mal aspecto en la vía pública, los botes repletos de basura representan un foco de contaminación y de riesgos de salud para decenas de menores de edad y adultos mayores que viven en la zona.

A manera de protesta, los colonos de las calles Concejales y Héroes del 47 han colocado sus bolsas con basura en las cajuelas de sus vehículos para exhibir la problemática que tienen.

Los contenedores ya están a su máxima capacidad ante el acumulamiento de residuos en los hogares. María, una de las vecinas afectadas, solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para retirar la basura del área de viviendas.

“Hacemos un llamado para que hagan la labor de recolección de basura, ya que llevamos varios días esperando a que pasen los camiones de basura. A lo mejor debe ser por sus días de asueto, pero asimismo pedimos que recuperen ese trabajo que hacen todos los días y si andan retrasados invitar a la población a que trate de guardar la basura lo más posible para que no se desparrame.”

Francisco, otro vecino, explicó que se cumplirá una semana desde que las unidades recolectoras dejaron de pasar por su calle para llevarse los desechos que siguen juntándose al paso de los días, por lo que los vecinos tienen que liberar otros espacios para seguir sacando de sus casas más bolsas con desperdicios.

“La cuestión de que estamos infectados de basura es que el viernes no pasó el camión que tocaba que pasara, fue el viernes de semana mayor. Estamos insistiendo para que pase ya el camión y recoja la basura. Y de una vez que pasen también por las ramas que hicieron el derrame de los cables de megacable, cortaron los árboles y dejaron las ramas todas tiradas ahí nomás.”

Fernando dijo que él voluntariamente realiza la limpieza de las banquetas y entradas de las casas de sus vecinos, pero la sobrecapacidad de los botes de basura lo obligaron a desistir por mantener en orden el entorno en el convive con su familia.

“Ya tenemos varios días ahí con la basura, y sinceramente el camión no ha pasado. Aquí hay muchos perros y hacen el tiradero de basura, yo soy el que vengo y arreglo y recojo la basura porque hay vecinos muy limpios, pero en otros lados nadie hace el aseo más que yo porque antes lo hacía y ahora ya no porque ya me cansé.”