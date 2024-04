Elecciones de BCS en riesgo: IEE en crisis por recorte presupuestal

Alejandro Palacios Espinoza, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), manifestó que las elecciones del próximo domingo 02 de junio podrían estar en riesgo. Lo anterior, luego de que el órgano electoral sufriera un recorte de más de 50 millones de pesos al presupuesto para la realización de las mismas.

“Tenemos contemplado el recorte inicial que es de alrededor de 37 millones de pesos del presupuesto solicitado, pero nos están incumpliendo una carta de suficiencia presupuestal del año 2023 para proceso electoral por otros 16 millones […] Es decir, un recorte de más de 53 millones de pesos al presupuesto. Esto hace prácticamente imposible cumplir con todas las actividades del proceso electoral con ese recorte tan grande tenemos “.

Palacios Espinoza aclaró que en el momento en que el IEEBCS no pueda salir de los compromisos pactados, se correrían riesgos en la ejecución del proceso electoral del 2024, ya que hay diversos gastos que no se tienen contemplados.

Por ejemplo, los órganos desconcentrados cuentan con servicio de Internet, pero, si no hay recurso para contratar el servicio satelital que pudiera entrar en el momento de una falla, se tendría un problema. Asimismo, en el caso de la corriente eléctrica, deben tener plantas de energía para poder solucionar una posible falla en el servicio eléctrico. Otros conceptos para los que podían no tener recurso son el traslado en vehículos, gasolina, honorarios, entre otros.

“El poder contar, por ejemplo, con telefonía satelital por si el Internet llegara a fallar, la luz por si la corriente llegara a fallar, vehículos para trasladar el material la documentación electoral, llevarla a los órganos desconcentrados, es decir, a los consejos y municipales, y luego traerlos a los centros de acopio donde se van a llevar a cabo para después trasladarlo para los cómputos, todo eso requiere personal vehículos gasolina viáticos. Los supervisores y capacitadores electorales tienen un sueldo […] El presupuesto está perfectamente estudiado. Lo que me asombra a mí es que tanto el Ejecutivo como el Congreso del Estado hagan un recorte sin fundamentar por qué el recorte, o sea, en qué rubro están ellos estimando que se puede recortar”.

Los debates electorales entre los candidatos también están en riesgo. Esto debido a que no se cuenta con el recurso económico suficiente para realizarlos. Aunque al no tratarse de elecciones a la gubernatura, no están obligados a hacerlos, pero son una parte importante del proceso.

“Hemos estado insistiendo en una audiencia con el gobernador y con el Congreso a raíz de las declaraciones de cancelar los debates, mismos a los que no estamos obligados al no tratarse de una elección a gobernador […] Nosotros ajustamos los lineamientos generales para debates acorde a la reforma de la ley electoral y la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no hemos instalado la Comisión de debates, la tendremos que instalar y ya determinaremos qué sucederá”.

El IEEBCS solicitó en octubre de 2023 un total de 117 millones de pesos para el proceso electoral de 2024. Sin embargo, en el proyecto final de egresos se recortaron 37 millones de pesos al monto final del organismo autónomo. El instituto continúa en reuniones con el gobierno del estado para conseguir el recurso faltante. La próxima semana se determinará la situación final para las elecciones del 02 de junio.

MAEP