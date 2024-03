MORENA se presenta con “unidad” para elecciones locales BCS

Representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Baja California Sur, presentaron a los coordinadores de la defensa de la transformación que contenderán por las presidencias municipales y diputaciones locales en el proceso electoral de 2024.

Los miembros de MORENA, confirmaron que irán en unidad y alianza con el Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza en los 5 municipios del estado. El delegado especial de Morena, Alberto Rentería Santana, declaró que los candidatos a los puestos locales fueron elegidos por preferencia ciudadana a través de encuestas públicas.

“Son compañeras y compañeros que pasaron por el escrutinio claro y preciso de nuestro movimiento que le llamo yo la prueba de ácido, que son las encuestas que realizamos en todo el país, no solamente en Baja California Sur. Es la formula ganadora que tiene MORENA en todo el país, no se puede entender el crecimiento exponencial que tiene nuestro movimiento si no siguiéramos aplicando esta fórmula”.