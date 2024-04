¿Será posible la vida en otros planetas? NASA descubre canal de probable agua en Marte

El rover Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), llegó a un área que puede mostrar que fluyó agua en el Monte Sharp de Marte durante mucho más tiempo de lo que se pensó.

Este hallazgo es significativo en su misión de exploración en Marte, ya que se trata de un descubrimiento de un canal antiguo que revive el interés y las esperanzas de la posibilidad de vida en el planeta rojo.

Durante la exploración en el Monte Sharp, el Curiosity identificó que el canal parece haber sido tallado por la acción de un río antiguo, lo que hace pensar que Marte pudo ser más húmedo y cálido en el pasado. Este supuesto río seco de Marte es conocido como el canal Gediz Vallis.

Actualmente se analiza detenidamente la formación del canal para determinar su origen y cómo fue esculpido, por lo que se necesitarán más datos.

Aseguran que los lados de la formación son lo suficientemente empinados como para que el equipo de la NASA no crea que el canal fue creado por el viento.

Aunque los flujos de escombros (deslizamientos de tierra rápidos y húmedos) o un río que transporta rocas y sedimentos pudieron tener la energía suficiente para excavar el lecho de roca.

This 360-degree panorama is Gediz Vallis channel, a feature that appears – from space, at least – to have been carved by an ancient river. If so, it could revise the timeline for when water flowed on this part of Mars. https://t.co/f4gmMdeGHZ

Esta es un área de interés particular para los científicos debido a que las capas sedimentarias expuestas proporcionan una ventana para estudiar la historia geológica y climática de Marte.

El nuevo encuentro añade un elemento a la compresión de la evolución del planeta. Plantea nuevas preguntas sobre el ciclo del agua y los procesos geológicos que dieron forma al paisaje.

What does “live long and prosper” mean for a rover on Mars?

To me, it means taking in the beauty that’s around me. It gets busy exploring the Red Planet, but every few sols I try to soak in my surroundings. 🖖 pic.twitter.com/FKdySIWrH2

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 26, 2024