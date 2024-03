Cometa “Diablo” podría coincidir con Eclipse Solar 2024 en México; esto dicen los expertos

El cometa “Diablo” y el Eclipse Solar 2024 podrían coincidir este 08 abril en algunos puntos de México, Estados Unidos y Canadá, pues los expertos esperan que la oscuridad provocada por el encuentro entre la luna y el Sol deje a simple vista el brillo de este cuerpo celeste.

Lo anterior dependería de que el cometa de nombre oficial 12P/Pons-Brooks, aumente su brillo 40 veces al estar más cercano al Sol en abril, por lo que desprendería gas y polvo para formar una estela detrás.

Asimismo, el cometa comenzó su etapa altamente explosiva a mediados de 2023, y este cuerpo celeste es criovolcánico, es decir, ocasionalmente entra en erupción cuando la radiación del Sol queda más cerca de su superficie helada. Esto potencializa el brillo.

De acuerdo con el medio Livescience, el registro de uno de estos eventos recuperó que el brillo del comenta aumentó más de 100 veces, por lo que se espera que esta ocasión vuelva a incrementar.

Cabe recordar que en México sólo algunas entidades podrán apreciar el eclipse en su totalidad, como lo son Sinaloa, Coahuila y Durango; en Nayarit y Chihuahua será mínimo; mientras que en el resto del país será parcial.

El astro fotógrafo australiano Michael Jäger explicó para el portal de ciencia WordsSideKick.com que se mantiene “escéptico” ante la posibilidad de que “Diablo” pueda ser visto a simple vista.

Además, el cometa se ubicará en su posición más cercana al Sol hasta el 21 de abril, dos semanas después del Eclipse Solar. Mientras que el 02 de junio será cuando el cuerpo celeste esté más cerca de la Tierra.

Asimismo, la visibilidad de 12P/Pons-Brooks al mismo tiempo que el eclipse dependerá de las condiciones climáticas de ese día.

