Lily Allen es criticada por culpar a sus hijas de arruinar su carrera

La cantante británica Lily Allen ha sido criticada en redes sociales por afirmar durante una entrevista que sus hijas Ethel Mary, de 12 años y Marnie Rose, de 11 años, arruinaron su carrera artística. Cabe mencionar que las pequeñas fueron fruto de su relación con Sam Cooper, de quien se separó en 2015.

Fue durante el podcast The Radio Times Podcast que la cantante de 38 años expresó su opinión sobre la maternidad, explicando que, según sus creencias, las mujeres no pueden tenerlo todo, ya que deben elegir entre ser madres o seguir sus carreras.

Si bien aseguró que ama a sus hijas, está convencida de que haberlas traído al mundo sepultó su carrera por completo, debido a que se vio obligada a decidir entre ser madre o continuar en la cima del éxito.

Mencionó que eligió a sus pequeñas debido a varios traumas que experimentó en el pasado, porque tuvo padres estuvieron ausentes durante su infancia, por lo que quería cambiar esta narrativa con sus hijas. Además, expresó que le molesta que la gente le diga que se puede tener todo.

Como era de esperar, estas declaraciones fueron criticadas en internet, donde los usuarios inundaron sus redes sociales reprobando la forma de su pensar. La mayoría le dijo que sus hijas no arruinaron nada, que ella sola lo hizo.

“Solo para que lo sepas, tener hijos no arruina tu carrera. Solo tú puedes arruinarla para ti mismo”, “Tu comentario sobre la maternidad me rompió el corazón. Tal vez deberías dejar que tus hijos vivan con su padre. Rezo para que nunca se enteren de lo que has dicho. Honestamente, tal vez para algunos, pero no para mí. Puedes ir a terapia”, comentaron algunas personas.