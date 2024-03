Playa Balandra, todo lo que debes saber para Semana Santa 2024

Esta Semana Santa 2024 miles de visitantes llegarán a La Paz, Baja California Sur. Sin duda, una de las playas más concurridas será Balandra, la cual se mantiene como la favorita de los turistas.

Debido a que playa Balandra se encuentra dentro de un área de protección de flora y fauna, bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), existen algunas reglas que deben seguir los bañistas. A continuación, te decimos todo lo que debes saber de este espacio natural para visitarlo durante tus vacaciones.

Desde hace algunos años, en Balandra se maneja una capacidad de carga, es decir, un número máximo de personas que pueden visitarla al día, y un horario de acceso. Ese límite permite que la playa se recupere y que el impacto ambiental sea menor.

Para ello, se ha establecido que al día únicamente ingresen dos bloques de máximo 450 personas. El primer turno, puede permanecer en el sitio desde las 8:00 hasta las 12:00 horas. El segundo, desde las 13:00 hasta las 17:00 horas.

Debido a la popularidad del sitio, durante los periodos vacacionales se forman largas filas de personas que desean disfrutar de las aguas cristalinas de la playa y conocer el famoso “Hongo de Balandra”. Durante la Semana Santa del 2023, algunas personas tuvieron que esperar hasta tres horas para ingresar a la playa.

Por ello, se recomienda a los bañistas llegar temprano y considerar que posiblemente no podrán visitar Balandra en su primer intento. Sin embargo, a tan solo unos metros de este lugar se encuentra otro de los lugares imperdibles de La Paz: playa Tecolote, en la cual no hay límite de ingreso.

Además de lo anterior, es importante tomar en cuenta las reglas que existen al interior del área natural protegida. Estas tienen como objetivo conservar las bellezas naturales de este sitio reconocido a nivel mundial.

Estas reglas incluyen no llevarse conchas, piedras, arena, plantas ni animales; no tirar basura; no cortar los manglares, no subirse a las dunas y no hacer torres de piedra ni alterar el terreno de los senderos. Asimismo, solo se permite el uso de drones con previa autorización.

Otro de los puntos a considerar es que existe una cuota para ingresar a Balandra. El brazalete tiene un costo de 60.37 pesos. Este pase se cobra solo a aquellos que ingresan acompañados de prestadores de servicios turísticos.

Balandra se ubica a media hora en automóvil desde el malecón de La Paz. Una de las opciones para llegar es rentar un coche o tomar un autobús en la central de camiones del malecón. El “Playa Bus” recorre la carretera escénica de La Paz y hace parada en las principales playas.

GC