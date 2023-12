Anitta se burla de Peso Pluma por reacción a su baile

Luego de que la presentación de Anitta y Peso Pluma con el tema Bellakeo en el primer festival musical de TikTok se hiciera viral por la reacción del cantante mexicano, la artista brasileña no dudó en hacerle burla a su colega en redes sociales.

En varios videos compartidos en su cuenta de TikTok, Larissa de Macedo Machado, mejor conocida como “Anitta” recreó el momento en el que le bailó sensualmente a la “Doble P”, quien permaneció rígido e inmóvil.

En el primer clip, la cantante aparece bailando con otra persona, que fingía ser el mexicano, quien se mostró indiferente ante su perreo, bostezando y mirando hacia otras partes para no ver sus movimientos de cadera.

En otra grabación, se puede ver a la intérprete de “Envolver” bailándole a otro hombre de la misma forma que lo hizo con Hassan, sin embargo, en esta ocasión, el sujeto evade verla cada que ella se acerca a él, un poco más similar a lo que fue la reacción del intérprete de “Ella baila sola”.

Sin embargo, un tercer material de los ensayos, compartido por ella misma, revelaría que el baile sensual no era parte del plan original y en verdad agarró de sorpresa al jalisciense, ya que se puede ver que la “coreografía” era distinta. Si bien si bailaban juntos, el movimiento hacia “PP” no parecía ser parte del plan.

Rápidamente, los usuarios comenzaron a publicar que la ‘Reina del funk brasileño’ cambió los planes repentinamente por eso la reacción de sorpresa de él.

“Peso Pluma : ¿qué pasó? Así no lo ensayamos”, “Anitta cambió la coreo por eso PP reaccionó así”, “Ya entiendo, Anitta cambiaste los pasos y peso pluma no sabía que hacer y el se quedó tieso”, “Pobre Hassan le cambio la coreo al ultimo momento”, Peso Pluma: “En eso no quedamos”, comentaron algunos.