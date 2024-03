Anne Hathaway revela que sufrió un aborto espontáneo: “Tuve que mantener oculta la realidad”

Anne Hathaway reveló que pasó por un momento muy difícil en su viaje a la maternidad cuando sufrió un aborto espontáneo en 2015 mientras interpretaba a una embarazara que daba a luz todas las noches en el escenario.

En una entrevista para Vanity Fair, la actriz compartió que este episodio en su vida fue antes de tener a sus dos hijos con su esposo, el productor Adam Shulman.

De acuerdo con la protagonista de El Diario de la Princesa esta experiencia fue difícil, ya que hacer una obra de teatro donde interpretaba a una embarazada le parecía poco sincero, porque en su vida personal debía fingir que ella estaba bien, cuando no era así.

No obstante, Anne Hathaway decidió compartir su experiencia de aborto espontáneo con su círculo más cercano, lo que le ayudó a desahogarse un poco de la situación.

“Tenía que mantener oculta la realidad. Entonces, cuando me sentí mejor, después de haber estado en el lado opuesto, donde tienes que aparentar ser feliz por alguien, quise decirles a mis hermanas: ‘No tienes que ser siempre feliz'”. Anne Hathaway para Vanity Fair.

Asimismo, la actriz opinó que le parecería hipócrita publicar cosas felices cuando sintió el dolor por sus intentos de quedar embarazada, por lo que cree que ayudó a varias mujeres que pasaron por la misma situación y se acercaron a ella.

“Lo que me dejó boquiabierta y me dio esperanza fue que, durante los tres años siguientes, casi a diario, una mujer se me acercaba llorando y yo simplemente la abrazaba, porque estaba cargando con ese dolor y de repente ya no era todo suyo“, señaló.

Anne Hathaway afirmó que ninguno de los caminos que tomó para maternar fue sencillo, por lo que compartir experiencia en solidaridad con otras mujeres la hizo reflexionar sobre la complejidad de desear algo mientras te cuestionas si estás haciendo algo mal.

MAEP