Aranceles e incertidumbre económica frenan ventas en Los Cabos durante puente vacacional

El primer puente vacacional de 2025 no cumplió las expectativas de los comercios locales, que en años anteriores registraban incrementos en sus ventas del 10% al 15%.

Vicente Ruiz Piña, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Los Cabos, señaló que la incertidumbre por el aumento de aranceles afectó la derrama económica.

La cámara empresarial advirtió que la situación entre Estados Unidos y México ya impacta las ventas de los comerciantes locales.

“Este puente de febrero permitió vender al comercio un poco más, pero no fue como en otras ocasiones. El puente estuvo un poco relajado, una de las causas por las bajas ventas es el tema de los aranceles. La gente estuvo un poco retraída, no se vio como otros años la forma en la que gastaba. Si se vio un pequeño incremento, pero no como otros años, ahorita fue muy mínimo. Las plazas estuvieron con muy poca gente, los visitantes que acuden a las playas a consumir también fue menor el gasto porque el clima no ayudó. Incrementaron un 5%, siempre hablamos de un 10% a un 15%, es gasto ahora fue mínimo, no fue como en otras ocasiones”.