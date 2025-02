Desaparición de Jesús López Cabrera: su hija pide apoyo para localizarlo

Alexa López, hija de Jesús López Cabrera, denunció públicamente la falta de avances en la investigación sobre la desaparición forzada de su padre, ocurrida el pasado 31 de enero en las afueras de una ferretería en Chametla. A través de un video difundido en redes sociales, la joven expresó su preocupación por la ausencia de información oficial y la falta de contacto de las autoridades con su familia.

Señaló que, hasta el momento, no tienen certeza sobre el paradero de su padre ni sobre las condiciones en las que se encuentra. Lo único que saben es que su padre habría sido herido con un arma de fuego.

“No sabemos qué tan lastimado iba ni sabemos nada más sobre la situación. Desde ese día las autoridades no se han acercado a preguntarnos nada, ni mucho menos a darnos alguna información. No hemos sabido nada”, declaró.

Alexa, quien representó a Baja California Sur en competencias deportivas durante una década, hizo un llamado al gobierno estatal para que tome cartas en el asunto y agilice las investigaciones.

“Hoy les vengo a pedir ayuda; que, si de algo me sirvieron esos años en los que los representé, que el día de hoy me puedan ayudar a mí y a mi familia, que de verdad hagan alguna investigación, porque yo no sé si de verdad hay una. Que traten de investigar, que tratemos de dar con su paradero, tratar de localizarlo o tratar de saber algo sobre la situación”, mencionó.