Ariana Grande es Gatubela en su nuevo video “the boy is mine” y se vuelve viral

Ariana Grande se ha vuelto tendencia en las redes y es que acaba de lanzar el video de su nueva canción “the boy is mine” y sale vestida de Gatubela, lo que impresionó a todos sus fans.

The boy is mine es el tercer sencillo de su más reciente disco Eternal Sunshine y la respuesta del público ha sido impresionante, pues a solo dos horas de su lanzamiento, ya casi alcanza el millón de vistas.

El video muestra a una Ariana Grande obsesionada Penn Badgley y está dispuesta a ganarse su corazón, cueste lo que cueste, al grado en que se viste de Gatubela para colarse a su casa e inyectarle una pócima de amor.

¿The boy is mine una indirecta de Ariana Grande?

Una de las razones por las que el nuevo álbum de Ariana Grande está en la mira de todos, es porque se dice que es una respuesta a todo el odio que ha recibido por el romance que sostiene con Ethan Slater.

Se rumora que el amorío se dio antes de que Grande se separara Dalton Gómez, es decir, mientras rodaban Wicked, esto causó el divorcio de años entre Slater y Lilly Jay con quien tiene un hijo. Pese a las fuertes críticas, la nueva pareja se mantiene junta.

Sin embargo, su más reciente álbum “Eternal Sunshine” tiene títulos como Yes and y We can’t be friends (wait for your love) y el recien estrenado The boy is mine, de ahí que se diga que es una respuesta para todos aquellos que la han llamado “rompehogares”.

La misma Ariana, en entrevista, expresó estar consiente que este álbum estará en la mira de todo el mundo, ante su actual situación y si bien algunas letras están ligadas a cosas reales, no lo son todas, y por ello se dijo estar nerviosa, pero afirmó que ya era tarde para echarse atrás.