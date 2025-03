Arlene Moreno: “No veo necesidad de algo tan grande como un desafuero”

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Arlene Moreno Maciel, afirmó que no considera necesario el desafuero de dos funcionarios señalados por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur. Sin embargo, aseguró que el proceso legislativo se llevará a cabo conforme a la ley y sin retrasos.

LEER MÁS: Diputada Alondra Torres señala persecución política tras solicitud de desafuero

Moreno Maciel explicó que, aunque la solicitud de desafuero será incluida en el orden del día de la sesión de este jueves 27 de marzo, en su opinión no amerita un procedimiento de esa magnitud para el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del gobierno estatal, Ariel Castro Cárdenas y la diputada Alondra Torres García.

“Honestamente, yo que conozco la carpeta, puedo decir que en lo personal no veo necesidad de algo tan grande como un desafuero. Esa es mi postura como diputada, no como presidenta. Como presidenta mi facultad es ser imparcial, dirigir los trabajos y escuchar los votos a favor y en contra de los compañeros”, declaró Moreno Maciel.

Mencionó que no existe un plazo obligatorio para someter la solicitud a discusión, pero decidió hacerlo de inmediato para evitar retrasos en el proceso, sin embargo el fiscal anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz Amao, indicó que existe un límite de 45 días hábiles para integrar una comisión instructora que determine si se aplica o no el desafuero.

Moreno Maciel explicó que el documento fue recibido cuando el orden del día ya estaba establecido, por lo que no pudo ser incluido antes. Señaló que su papel es garantizar la transparencia en el proceso y respetar el marco legal, sin influir en las decisiones que tomen los legisladores.

“Lo que yo consideré o no de la persecución creo que es irrelevante, ahorita simplemente, como presidente le voy a dar proceso con prontitud, con transparencia, lo voy a pasar a la comisión correspondiente, le voy a dar trámite, no voy a hacerme de la vista gorda, voy a hacerlo lo más rápido posible, debió de haber estado en el orden del día, no lo estuvo porque cuando yo lo recibí en mi oficina ya estaba el orden del día armado, entonces por eso se sube el jueves”, agregó Moreno Maciel.