Arrancó torneo de Tocho del Pacífico 2024 en Baja California Sur

Inició la temporada 2024 del Torneo de Tocho del Pacífico en Baja California Sur, con partidos en el campo ubicado en Avenida de los Deportistas, en La Paz. Ahí los más de 10 equipos participantes buscarán el campeonato. De los mejores jugadores se hará un selectivo estatal para el torneo nacional en agosto, a celebrarse en Ciudad de México.

Destacan los campeones Raiders junto a Sharks, Patos, Black Hawks, Huracanes, Huskies, Berrendas, Raven, Jefes, Vaqueras, Patriotas, Black Mamba, Olimpias, Zorras, Pumas, Bucaneros, entro otros.

El certamen cuenta con categorías para niños y niños Under 16 femenil, Under 14 mixto, Under 12 mixto y Under 10 mixto, algunos de los partidos que ya se llevaron fueron los de Vaqueras enfrentando a Patos; en la categoría U12 y U14 los Patos vencieron a las Vaqueras 12-0 y 26-0 respectivamente.

Serán más de 10 equipos que estarán presentes en los campos de fútbol americano de La Paz y Los Cabos, que participarán en la campaña que inicia a fines de mes y en donde se integran distintos jugadores de las categorías más destacadas en ese deporte.

Es importante destacar que este deporte a partir del presente año ya es considerado olímpico y existe una posibilidad de que atletas de Baja California Sur puedan pelear un lugar en selectivos nacionales que posteriormente califiquen a la máxima justa veraniega en Los Ángeles 2028.

