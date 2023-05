Arzobispo de Durango sufrió atentado con un cuchillo

Un hombre de la tercera edad se aproximó hasta el altar donde se encontraba el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz, oficiando la misa de las doce del mediodía del domingo, tratando de agredir al prelado con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros.

Así lo informó la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), dependencia que manifestó que los policías municipales fueron quienes lograron detener al presunto atacante que hasta el momento no ha sido identificado.

Añadió la dependencia, que fueron los fieles católicos al ver las intenciones del sujeto de inmediato fue interceptado para entregarlo a los municipales quienes lo trasladaron hasta la fiscalía General del Estado.

El vocero de la arquidiócesis Noé Soto, desde la Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer que presentarán la denuncia por el delito que resulte; mientra que la arquidiócesis emitió un comunicado en el cual señaló lo siguiente:

En entrevista para el medio de comunicación local Entérate Carmen, el prelado relató como fueron los hechos en los que se atentó contra su vida.

“Yo terminé la Santa Misa… estaba platicando con un niño, y estaban haciendo fila algunas personas para alguna consulta… cuando una persona me jaló de mi brazo izquierdo con violencia y me preguntó ‘¿tú eres el Obispo? Sí, le dije; ¿qué se le ofrece? Y en eso alcancé a ver que extendió su brazo a todo lo que da y le alcancé a ver un arma, un cuchillo en la mano, y me alcanzó a llegar aquí a la altura de las costillas”.