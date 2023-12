Asaltan a mano armada ultramarinos y gasolinera en una sola noche en La Paz

Un doble asalto con violencia a negocio ocurrió durante la noche del 7 de diciembre y madrugada del 8 de diciembre en La Paz. Un negocio de ultramarinos y una estación de gasolina fueron las víctimas de la delincuencia. El primero de los delitos fue reportado a las 9:45 de la noche en un depósito de cerveza ubicado a la altura del kilómetro 14 de la carretera al norte en la subdelegación de El Centenario.

El encargado del comercio fue sorprendido por un sujeto que ingresó violentamente hasta el área de cobro para sacar un cuchillo que tenía oculto entre sus prendas y amenazarlo con hacerle daño si no le entregaba el dinero de la caja registradora. Temiendo por su integridad, al empleado no le quedó más remedio que sacar las ventas del día para entregárselas al ladrón, quien no conforme con el robo tomó una botella de tequila del aparador para salir corriendo con rumbo desconocido.

Tras el hurto, la víctima llamó al 911 para reportar el delito, acudiendo una unidad de la policía municipal hasta el local afectado para iniciar con las investigaciones de los hechos. Pese a que las autoridades de seguridad activaron un operativo de búsqueda en los alrededores, fue imposible ubicar al asaltante. De acuerdo con el reporte elaborado por los oficiales de policía, el hampón logró llevarse mil 200 pesos en efectivo además del tequila valuado en 245 pesos.

El segundo asalto se registró a la una de la madrugada del 8 de diciembre, cuando un trío de sujetos encapuchados descendió de un automóvil sedán blanco en una de las bombas de servicio de una estación de gasolina ubicada en la esquina de las calles Colegio Militar y Héroes de Independencia del barrio El Esterito.

Uno de los hombres que portaba una pistola tipo escuadra negra encañonó al despachador nocturno, mientras que sus dos cómplices lo sometieron para despojarlo de su teléfono celular y de 3 mil pesos en efectivo antes de abordar nuevamente el vehículo y escapar a toda velocidad por la calle conocida como Héroes del 47 en la misma colonia.

Tras el llamado de emergencia agentes de la Policía Estatal Preventiva que realizaban recorridos de vigilancia en la zona del malecón llegaron a la gasolinera como primer respondiente. Los uniformados hicieron labores de localización del auto sospechoso, pero ya no pudieron encontrarlo alrededor del área de viviendas.

En ambos casos los delincuentes aún no han podido ser identificados ni capturados por los robos con violencia, pese a las investigaciones a cargo de las autoridades para esclarecer los hechos. De acuerdo con datos obtenidos de la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2023 se han acumulado 495 robos a negocios en Baja California Sur, de los cuales, 118 se cometieron con violencia y 377 de ellos se consumaron sin el uso de violencia.

AT