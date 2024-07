La asaltaron a plena luz del día en La Paz y nadie la ayudó

Lo que parecía ser un día normal de realizar las compras para surtir la alacena de su casa, se volvió en un momento de angustia para una mujer de la ciudad de La Paz, y es que el pasado lunes 1 de julio fue asaltada a mano armada a las afueras de un supermercado ubicado sobre el boulevard General Agustin Olachea entre calle Tenochtitlan.

De manera anónima nos relató como la despojaron de su bolsa después de estacionar su vehículo, todo a pesar de que eran muy tempranas horas del día y se encontraba rodeada de más personas.

Me iba a poner los audífonos y di como 10 pasos y me percaté que no trae mi teléfono, cuando me regresé para ir con mi teléfono al carro ya me di cuenta de que entre los carros salieron dos personas”.

Recuerda que eran dos sujetos altos, morenos claros, con los brazos tatuados y portaban gorra, quienes después de someterla con un cuchillo se subieron a un vehículo para emprender la huida, antes de que alguien escuchara los gritos de auxilio.

“Me interceptaron las dos personas y uno de ellos me sostuvo muy fuerte el hombro, del brazo, y me estaba amenazando con un cuchillo en la parte de la cintura, espalda baja […] Pues me sacaron todo de la bolsa y me sacaron todo el dinero que traía, me amenazaron, me dijeron que si gritaba pues me iban a matar, entonces esperé que ellos terminaran de hacer su… pues su atraco, se dieron media vuelta, dieron como unos tres pasos y empecé a gritar súper fuerte”.