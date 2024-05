Asegura Milena Quiroga que no firmará acuerdos en lo “oscurito” como proponía el Frente

Luego de que este miércoles revelara el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, que sólo 4 de 5 candidaturas a la alcaldía de La Paz firmaron el acuerdo Pacto de Seguridad Ambiental.

Milena Quiroga Romero, alcaldesa con licencia que busca la reelección a través de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia”, respondió y dijo que no firmará acuerdos en lo oscurito como se lo proponían.

Aseguró que ella firmó un primer acuerdo que le hicieron llegar que consta de 11 puntos, y que quedaría pendiente una ampliación, pero que le solicitaron que estos últimos fueran en una sesión privada.

“Hay una asociación civil que se llama Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, que hizo público un compromiso basado en 11 puntos para que lo firmemos candidatas y candidatos; esos 11 puntos yo los firmé y los entregamos. Ellos manifestaron que los compromisos eran más de 11 puntos, y bueno, yo manifesté que me hicieran llegar el resto de los puntos para poderlos analizar y firmar, cosa que no sucedió porque pedían que se hiciera en una reunión privada. Ahí yo difiero, yo considero que la vida pública tiene que ser cada vez más pública, no estoy de acuerdo en firmar un documento a lo oscurito”, expuso.