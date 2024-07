Así quedan los cuartos de final de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 ya tiene definidas a todas las selecciones que competirán en los cuartos de final, tras una emocionante serie de partidos cargados de goles y sorpresas.

La gran revelación de esta fase fue Suiza, que protagonizó una clasificación inesperada al eliminar a Italia, una de las selecciones favoritas.

En contraste, las selecciones de Alemania, Países Bajos y España cumplieron con las expectativas y avanzaron a la siguiente ronda con actuaciones sólidas y convincentes.

Por otro lado, Inglaterra, Portugal, Francia y Turquía no lo tuvieron tan fácil y tuvieron que luchar arduamente para asegurar su lugar en los cuartos de final.

Resultados de los octavos de final de la Eurocopa

Suiza 2-0 Italia

Alemania 2-0 Dinamarca

Inglaterra 2-1 Eslovaquia

España 4-1 Georgia

Francia 1-0 Bélgica

Portugal 0(3)-0(0) Eslovenia

Rumania 0-3 Países Bajos

Austria 1-2 Turquía

¿A qué hora y cuándo se jugarán los cuartos de final de la Eurocopa?

Viernes 5 de julio

España vs Alemania

10:00 horas

Portugal vs Francia

13:00 horas

Sábado 6 de julio

Inglaterra vs Suiza

10:00 horas

Países Bajos vs Turquía

13:00 horas

Con información de SUN