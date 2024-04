Precios altos y desorganización; asistentes critican el Choyero Fest

El Choyero Fest se vio envuelto en una serie de críticas y quejas por parte de los asistentes. Entre las principales preocupaciones planteadas por los participantes se encuentran problemas logísticos, cambios de horario repentinos, condiciones climáticas desfavorables y el alto costo de los boletos.

Cabe mencionar que a pesar de contar con un cartel atractivo que incluía a bandas reconocidas como Caifanes, el Choyero Fest 2024 tuvo poca asistencia, con una gran cantidad de espacios vacíos durante gran parte del evento. Previo al festival solo se habían vendido tres mil boletos de los siete mil que había disponibles.

Uno de los problemas más destacados fue la dificultad experimentada para escanear los boletos digitales a la entrada del evento. Varias personas reportaron largas colas y retrasos debido a este inconveniente, lo que generó molestias y frustración entre los espectadores.

Sol Mendoza, una de las asistentes, agregó que no hubo una revisión para las personas que estaban en la zona fan, lo que afectó el lugar que le tocó por las personas que entraron sin pagar.

“Llegué desde las 11 de la mañana, fui la primera en estar en la fila de los de la zona fan y ve donde estoy. Vi que mucha gente llegó, no había seguridad en la entrada para checar que fueran fans. Quién fuera llegaron y no checaron que fuera realmente fan y se acomodaron de aquel lado donde está la como la mejor área y algunos no nos dejaban entrar porque era zona VIP, después llegaron y se metieron y no es justo”.

Además, se produjeron cambios inesperados en los horarios de presentación de las bandas, sin previo aviso al público. Según el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), este ajuste se debió a pruebas de sonido realizadas por la banda principal, Caifanes, al mediodía, lo que retrasó las actuaciones de los músicos locales. Muchos artistas expresaron su descontento por el poco tiempo asignado para tocar sus canciones, con casos como Belial y Flip Ska actuando después de Caifanes y antes de Isaías Lucero.

Las condiciones climáticas también afectaron negativamente la experiencia de los asistentes, con altas temperaturas y una exposición prolongada al sol que dificultó disfrutar plenamente del evento. Algunas personas, como Kevin Kuge, sugirieron que el festival debería haber comenzado más tarde para evitar las horas de mayor calor y que no debió haber una zona fan.

“La situación aquí es que nosotros pagamos 3 mil 600 y estamos desde la 1 de la tarde, se supone que no había zona VIP, esta es la zona fan es lo más caro y cuando llegamos resulta que había una zona VIP. Ellos no pagaron más que nosotros, ellos son conocidos de alguien que tiene algún tipo de privilegio y ahora se están quejando de que no ven, discúlpame, pero yo estoy aquí desde muy temprano para poder estar enfrente”.

Otro aspecto que generó controversia fue el elevado precio de los boletos, fijado en 3 mil 600 pesos para la zona fan. Esta tarifa fue objeto de críticas tanto por parte de los asistentes como de Caifanes.

En respuesta a estas preocupaciones, la agrupación estelar utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con el costo de los boletos y anunció que regalarían entradas a quienes desearan asistir.

Posteriormente, el organizador del evento, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, redujo el precio de los boletos para el día domingo, a 500 pesos la entrada general. Ante este anuncio, personas como Eymi Razpiel consideraron injusto este cambio, ya que ellos compraron los boletos con varios meses de anticipación al precio regular.

“Están dejando pasar gente que no han pagado, deberían de tener más seguridad, la verdad. A mí me costó 3 mil 600, yo lo aparté desde marzo el boleto y hay gente que compró desde febrero y organizó su viaje. No es justo la verdad que hagan esto, no me parece bien la verdad”.

Ya hasta el final del evento Isaias Lucero tuvo su presentación, pero la mayor parte de los asistentes ya se habían retirado. A pesar de esto, el cantante de regional mexicano expresó su gratitud con el pueblo paceño por recibirlo en el Choyero Fest.

“Sabemos que la gente nos quiere bastante, que apoya bastante nuestra música y estamos muy contentos de poder participar en este evento tan grande, que lo está organizando el estado de aquí de la Baja. Me siento muy contento de participar aquí, de estar con nuestra gente. Hace dos años estuvimos en el día del Grito que también tuvimos un muy bonito recibimiento. Esperemos que el día de hoy no sea la excepción”.

Cabe mencionar que el director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, comentó meses previo al evento que se estimaba vender siete mil boletos, con una recaudación de 10 millones de pesos, algo que no ocurrió.

