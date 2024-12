Avión de la CDMX aterriza de emergencia en Zacatecas por humo en cabina

Un vuelo de Viva Aerobús, identificado como VIV1000 y con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua, y que partió de la Ciudad de México, aterriza de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Calera, Zacatecas, luego de que se detectara humo y un fuerte olor a quemado en la cabina de pilotos. El incidente ocurrió la mañana del miércoles 11 de diciembre y, según la aerolínea, la maniobra se llevó a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

El piloto decidió descender en el aeropuerto más cercano como medida preventiva.

El hecho de que el avión aterriza de emergencia pone de relieve la importancia de los protocolos de seguridad en la aviación comercial. Según expertos, la detección temprana de anomalías, como humo u olores inusuales, es clave para evitar riesgos mayores.

Viva Aerobus Airbus A320-232 aircraft (9H-SWI) squawked 7700 and made an emergency diversion to the Calera International Airport (ZCL), Zacatecas after a flight of 3 hours while operating flight VB1000 on 11 December.

The flight left Mexico City (MEX) at 6:30 a.m. bound for… pic.twitter.com/HTnDiSGvWj

