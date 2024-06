Atletas de BCS denuncian falta de pago de estímulos económicos del 2023 por parte de INSUDE

La atleta de remo por Baja California Sur Nahomi Villagómez, denunció en sus redes sociales la falta de pagos de estímulos económicos del 2023. Asegura que a los que han obtenido presea este año no les han afirmado nada, Nahomi está por competir en la máxima justa nacional del 2024.

La deportista de remo manifestó el incumplimiento por parte del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), el cual desde diciembre del año pasado les debió pagar a todos los atletas que consiguieron una medalla una beca deportiva. Hecho que nunca sucedió y tanto ella como otros representantes de disciplinas ganadores de preseas hicieron del conocimiento público.

“El director del Insude (Noe Fiol Verduzco) nos comentó que está gestionando para que se nos pague la deuda de becas que se tiene del año pasado más sin embargo nos comentó que él no sabía si sería posible este el pago de los estímulos ya que dijo que dentro del presupuesto que tienen no saben si podré entrar en él o si podrán acomodarlo, nos comentó que tuvieron muchas dificultades para hacerlo, pero realmente yo como atleta no estoy segura, si realmente esto vaya a suceder o no”.