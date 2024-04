INSUDE defraudó a deportistas en la etapa macrorregional de los CONADE 2024

Durante la realización de la etapa macrorregional rumbo a los Nacionales CONADE 2024, deportistas de karate, basquetbol, triatlón y ciclismo de Baja California Sur sufrieron inconvenientes en los traslados y equipamiento deportivo. Esto provocó que los atletas se sintieran defraudados por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE).

En redes sociales, padres de familia de los karatecas expusieron que los atletas tuvieron que trasladarse desde La Paz hasta San Luis Potosí en barco y camión, sumando cerca de 36 horas. Además, estando en competencia tuvieron problemas con su hospedaje. Al final solo fueron ocho los clasificados a la etapa nacional.

Situación similar para los basquetbolistas de la media península, que se trasladaron desde la capital sudcaliforniana hasta Chihuahua en condiciones iguales a los karatekas, hecho que causó indignación entre padres de familia y deportistas

Por su parte, ciclistas de Baja California Sur de manera anónima denunciaron que durante la competencia de montaña no tuvieron sus uniformes a tiempo para la competencia, lo que ocasionó que participaran con indumentaria del año pasado en Monterrey.

Misma situación que atravesaron los triatletas que compiten este fin de semana a los cuales su uniforme no les llegó a tiempo, no tuvieron un hospedaje adecuado y la autoridad no les dio respuesta alguna.

Ante este hecho, una madre de familia de manera anónima narró lo sucedido comentando todo lo que vivieron en San Luis Potosí previo al clasificatorio macrorregional.

“Muy mal coordinado el transporte. Literal, llegaron a la 1:00 am al hotel sede y se levantaron a las 4:00 a.m. para la competencia. No les dieron uniformes tampoco, todos los estados con pans y trisuit, y los de Baja California Sur, nada. Es una pena el escaso apoyo a esta disciplina”.

La situación es preocupante para los atletas, quienes volverán a viajar para la etapa Nacional de los CONADE 202. Cerca de 300 deportistas de la entidad acudirán a Jalisco, Campeche, Ciudad de México y Colima para encarar la máxima fiesta nacional.

Cabe señalar que la autoridad no se ha manifestado al respecto o aclarado el porqué de esas situaciones. CPS Noticias y Tribuna de México han buscado al titular del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, pero no se ha tenido respuesta de parte del funcionario.

